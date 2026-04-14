Τρίτη του Πάσχα: Πώς κινούνται σήμερα λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και τραμ

Η Τρίτη του Πάσχα βρίσκει την Αθήνα να επιστρέφει σταδιακά στους ρυθμούς της, με την κίνηση στους δρόμους να παρουσιάζει μικρή αύξηση, καθώς αρκετοί εκδρομείς αρχίζουν να επιστρέφουν στην πόλη.

Τα ΜΜΜ συνεχίζουν να λειτουργούν με το πρόγραμμα του Πάσχα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ημερών, εξυπηρετώντας την αυξημένη αλλά ακόμη ελεγχόμενη επιβατική κίνηση.



Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια παραμένουν σε ισχύ και σήμερα, με τη σταδιακή επαναφορά των κανονικών ωραρίων να αναμένεται από αύριο, καθώς ολοκληρώνεται η πασχαλινή περίοδος.

Τρίτη του Πάσχα: Πώς κινούνται σήμερα τα ΜΜΜ στην Αθήνα