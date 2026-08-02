Τρίτη ημέρα πύρινης μάχης στη δυτική Αττική – 496 πυροσβέστες, νέες εκκενώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

Για τρίτη ημέρα μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη δυτική Αττική, με το κρισιμότερο μέτωπο να εντοπίζεται στη Βένιζα και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της προς τα Βίλια και τα Μέγαρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, πέρασε τα όρια της Αττικής και εξαπλώθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο.

Δεύτερο μέτωπο κινήθηκε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδήλι Μεγάρων, φτάνοντας κοντά στη Μονή Παναχράντου και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων.

Στο Κρύο Πηγάδι είχαν παρουσιαστεί προσωρινά σημάδια βελτίωσης, ωστόσο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, διάσπαρτες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ ακόμη δύο σπίτια κάηκαν στο όρος Πατέρας. Μεγάλες ζημιές έχουν επίσης καταγραφεί σε δασικές εκτάσεις, ελαιώνες και καλλιέργειες.

Δύο κατευθύνσεις στο Κανδήλι

Στο όρος Κανδήλι η πυρκαγιά έχει χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα μέτωπο, πάνω από τη Μονή Παναχράντου, κινείται προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, ενώ το δεύτερο έχει αναπτυχθεί στην άλλη πλευρά της πλαγιάς, προς το πεδίο βολής των Ειδικών Δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εμποδίσουν τη φωτιά να φτάσει στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Κατά μήκος της οδού Μεγάρων – Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, σχηματίζοντας γραμμές άμυνας ώστε να μην περάσουν οι φλόγες στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου του Στρατού, των Περιφερειών και των δήμων ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και πραγματοποιούν επιχωματώσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση των πυροσβεστών είναι δύσκολη.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Λόγω της επέκτασης της φωτιάς και των συνεχών αναζωπυρώσεων, εστάλησαν μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο Αλεποχώρι, στην Ψάθα, στη Βένιζα, στη Λούμπα και στη Ζάχουλη προς τα Μέγαρα.

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή στους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής, του Κρύου Πηγαδιού και του Αγίου Νεκταρίου να κινηθούν προς τα Βίλια. Για το Κανδήλι και την Αγία Σκέπη, η κατεύθυνση απομάκρυνσης ήταν προς τη Νέα Πέραμο.

Μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας εστάλη και για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονταν εκεί να απομακρυνθούν προς την πόλη.

Το μέτωπο στη Βένιζα, κοντά στο Πόρτο Γερμενό, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, η μεγάλη ποσότητα ξερής βλάστησης και η δύσβατη μορφολογία του εδάφους ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία του Κιθαιρώνα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει ελαιώνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους κατοίκους. Ενδεχόμενη επέκτασή της στο ελατόδασος θα συνιστούσε σημαντικό οικολογικό πλήγμα.

Στη μάχη 496 πυροσβέστες

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη επιχειρησιακή ενημέρωση, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 134 οχήματα.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μηχανήματα των δύο Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν αναπτυγμένες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι διαθέσιμα για τη μετακίνηση πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news