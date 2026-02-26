Τρίπολη: Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης για ληστείες και κλοπές - Υπάρχει και καταγγελία για βιασμό

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει ληστείες, κλοπές και απόπειρες κλοπής σε σπίτια στην Τρίπολη, ενώ υπάρχει καταγγελία και για βιασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από προηγούμενες υποθέσεις, προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία γυναίκας στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία ανέφερε ότι άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της, την απείλησαν και της πήραν χρήματα, χρυσαφικά και αντικείμενα.

Στη συνέχεια όπως υποστηρίζει, την ανάγκασαν σε σεξουαλική πράξη υπό απειλή βιντεοσκόπησης, απειλώντας ότι θα δημοσιοποιούσαν το υλικό σε περίπτωση που κατήγγελλε το γεγονός στην Αστυνομία.

Μετά από πολύωρη προανάκριση των Αρχών, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και στις 24 και 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Τρίπολη, όπου συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 21, 26 και 29 ετών, καθώς και ένας ανήλικος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, αλλά και για τα σοβαρά αδικήματα του βιασμού και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη τρία άτομα ηλικίας 20, 21 και 38 ετών, τα οποία συμμετείχαν επίσης σε εγκληματικές πράξεις.

Η έρευνα έδειξε ότι η ομάδα, από τις 11 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026, είχε διαπράξει και άλλες επιθέσεις σε σπίτια στην περιοχή της Τρίπολης, περιλαμβάνοντας μία ληστεία, μία κλοπή και μία απόπειρα κλοπής, ενώ η σύνθεση της ομάδας άλλαζε κάθε φορά που δρούσαν.

