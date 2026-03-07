Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μέσα στο σπίτι της μετά από πυροβολισμό

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Τρίπολη -από πυροβολισμό- εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/3) μία 40χρονη αστυνομικός, με τις έρευνες των αρχών ως προς τα αίτια θανάτου να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών και μητέρα δύο παιδιών, διακομίστηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βάσει των πρώτων στοιχείων της υπόθεσης, τη στιγμή του περιστατικού στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους.

Το ζευγάρι υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον σύζυγο της γυναίκας είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια οπλοφορίας, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Τρίπολη: Τι αναφέρουν μαρτυρίες κατοίκων

Μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής κάνουν λόγο για εντάσεις και καυγάδες που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και εκείνο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί κάποιο σενάριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομικός υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης και βρισκόταν σε κανονική άδεια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε την πόλη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ