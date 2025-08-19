Τρίπολη: ΙΧ κινούνταν επί ώρα στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Τρίπολη, όταν ένα ΙΧ εθεάθη να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ένα κόκκινο ΙΧ καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ΙΧ κινούνταν για αρκετή ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός είχε αντιληφθεί το λάθος του και οδηγούσε αργά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους, μέχρι να καταφέρει να βγει από τον δρόμο.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 137.000 προβολές αλλά και αμέτρητα σχόλια.