Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα» λέει ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Ένας 18χρονος στα Τρίκαλα έπνιξε με πετσέτα την 54χρονη μητέρα του, μέσα στο σπίτι της, χθες (Τρίτη 21/10), λίγο πριν το μεσημέρι, και στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ο 18χρονος ο οποίος δεν διέμεινε με τη μητέρα του, την επισκέφθηκε στο σπίτι της, στον οικισμό Φλαμούλι, στην πόλη των Τρικάλων.

Ο νεαρός, που έχει μια μεγαλύτερη αδελφή η οποία διαμένει στον Βόλο, έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τρίκαλα: Το χρονικό της δολοφονίας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις. Χθες ωστόσο, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές.

Όπως είπε ίδιος στους αστυνομικούς, την στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.

Ο 18χρονος αναμένεται ακολούθως να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή.

Σήμερα, Τετάρτη (22/10), θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 54χρονης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον εισαγγελέα»

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 18χρονου στους αστυνομικούς, όπως μετέδωσε το Mega.

Ο νεαρός φέρεται να δεχόταν, μετά το διαζύγιο των γονιών του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση. «Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Star, ο 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και ανέφερε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι την στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί.

Ο καθ' ομολογία μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Τρίκαλα: Ποιος είναι ο 18χρονος

Όσοι τον γνωρίζουν τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. «Ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον» λένε σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδελφή του.