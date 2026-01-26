Τρίκαλα: Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες από τη φωτιά - Τα πιθανά σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για τον εντοπισμό της τελευταίας αγνοούμενης, μετά τη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ενώ μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 άτομα.

Αρχικά, οκτώ από τους 13 εργαζόμενους κατάφεραν να βγουν από το εργοστάσιο, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ εντοπίστηκαν απανθρακωμένα τα σώματα τεσσάρων εξ αυτών και μία παραμένει αγνοούμενη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πρώτες κλήσεις για τη φωτιά ανέφεραν μια ισχυρή έκρηξη, που ακούστηκε σε όλη την περιοχή. Έπειτα, οι εργαζόμενοι περιέγραψαν ότι ο θόρυβος προήλθε από τμήμα του εργοστασίου όπου δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου, οι οποίες φυλάσσονταν στο υπόγειο.

Φωτ. από τη φωτιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα / EUROKINISSI

Τρίκαλα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φωτιά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επίκεντρο της έκρηξης εντοπίζεται στο χώρο των φούρνων, οι οποίοι λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποκλείουν την παρουσία φιαλών υγραερίου στην περιοχή, που να δικαιολογεί την ένταση της έκρηξης. Πιθανολογείται ότι υπεύθυνες ήταν χημικές ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο, με αποτέλεσμα η ισχυρή έκρηξη να γίνει αισθητή σε όλη την πόλη των Τρικάλων.

Μάλιστα, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το ωστικό κύμα οδήγησε στην κατάρρευση της οροφής. Τμήμα τοίχου εκτοξεύθηκε στην απέναντι πλευρά του εργοστασίου, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε και η οροφή.

Στο σημείο επιχειρούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών η ΕΜΑΚ, ενώ από τη Λαμία έχει φτάσει ενισχυτική ομάδα και έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ για περαιτέρω έρευνες.