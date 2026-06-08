Τρίκαλα: Προφυλακίσθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

Στις φυλακές Τρικάλων μεταφέρθηκε ο 86χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 82χρονου αδελφού του με κυνηγετική καραμπίνα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα.

Μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή του κράτηση.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση στα Τρίκαλα

Κατά την απολογία του, ο 86χρονος επανέλαβε τον ισχυρισμό που προβάλλει από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Όπως ανέφερε, το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα από δύο σφαίρες όταν το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ εκείνος το καθάριζε.

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του 82χρονου κατέθεσε μέσω του συνηγόρου της υπόμνημα προς τον ανακριτή, στο οποίο υποστηρίζει ότι πρόκειται για προμελετημένη δολοφονία. Στο έγγραφο παρατίθενται οι λόγοι που, σύμφωνα με την οικογένεια, ενισχύουν αυτή την εκδοχή, μεταξύ των οποίων οι μακροχρόνιες διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο αδέλφια μετά τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο μεγαλύτερος αδελφός θεωρούσε υπεύθυνο τον 82χρονο για την εξέλιξη αυτή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος διατηρούσε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, παρότι δεν ήταν κυνηγός. Η οικογένεια του θύματος ζήτησε την προφυλάκισή του, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να στραφεί και εναντίον άλλων μελών της μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ