Τρίκαλα: Επεκτείνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης

Σταδιακά ολοκληρώνεται το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στα Τρίκαλα, με νέες διαγραμμίσεις που πραγματοποιούνται σε κεντρικά σημεία της πόλης και ενισχύουν την ασφάλεια των ποδηλατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Τρικκαίων, με κόκκινη διαγράμμιση σηματοδοτείται πλέον η διακριτή πορεία των ποδηλάτων στον νέο ποδηλατόδρομο της οδού Λέσβου, αλλά και σε γέφυρες όπως της Αρριανού, της Γκίκα και της περιοχής του πρώην ΚΤΕΛ, καθώς και στις συνδέσεις τους με το υπάρχον δίκτυο.

Όπως αναφέρεται, απομένει μόνο η τοποθέτηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, όπως τα σύμβολα ποδηλάτου στο οδόστρωμα και οι ενδείξεις κατεύθυνσης.

Νέες συνδέσεις για τους ποδηλάτες

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Λέσβου, κλείνει ουσιαστικά το τμήμα του ποδηλατοδρόμου στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, το οποίο ξεκινά από το Μουσείο Τσιτσάνη και διατρέχει οδούς όπως η Εθνικής Αντίστασης, η Ζέρβα, η Κατσιμήδου, οι Σπετσών, Σπετσοπούλας, η Λέσβου και η Καλυψούς, σχηματίζοντας έναν ενιαίο κυκλικό άξονα.

Το συγκεκριμένο δίκτυο συνδέεται τόσο με τους ποδηλατοδρόμους κατά μήκος του Ληθαίου, στο ύψος του Μουσείου Τσιτσάνη, όσο και με τον υπό κατασκευή ποδηλατόδρομο της οδού Καρδίτσης, στη διασταύρωση με την οδό Λέσβου.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι, με την προοδευτική ολοκλήρωση των έργων, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης επεκτείνεται, δημιουργώντας πιο ασφαλείς και οργανωμένες συνθήκες μετακίνησης για τους ποδηλάτες.

