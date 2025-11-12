Τρίκαλα: 55χρονος εγκλωβισμένος επί 8 ημέρες σε χωριό μετά από κατολίσθηση

Μόνος και εγκλωβισμένος -μετά από κατολίσθηση- στο χωριό Γλίστρα, στα Τρίκαλα παραμένει από τις 4 Νοεμβρίου ένας 55χρονος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι υπάρχει κίνδυνος καταπλάκωσης, εάν προσπαθήσουν να ανοίξουν τον δρόμο.

Ο Νίκος Κουτσοκώστας ανέφερε πως οι αρμόδιες Αρχές τού έχουν προτείνει κι άλλους τρόπους διαφυγής, όπως το να φύγει πεζή, ωστόσο δήλωσε πως δεν θέλει να αφήσει πίσω την προσωπική του περιουσία, όπως το αυτοκίνητό του και μερικά οικόσιτα ζώα.

«Έχει αποκλειστεί το χωριό από το οδικό δίκτυο. Είμαι εγκλωβισμένος οδικά, δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητό μου και τα πράγματά μου να φύγω. Έχει από την προηγούμενη Τρίτη. Για να φύγω με τα πόδια, να αφήσω το αυτοκίνητο στο χωριό, πρέπει να διασχίσω 3 χιλιόμετρα με τα πόδια και να βγω σε ασφαλές σημείο» είπε ο ίδιος στο Mega.

«Είναι ψευδείς οι ειδήσεις ότι τροφοδοτούμαι κανονικά με τρόφιμα, ότι είμαι κτηνοτρόφος και ότι τα ζώα μου σιτίζονται από την υπηρεσία. Η υπηρεσία δεν μου έχει φέρει ούτε μία καραμέλα» διευκρίνισε σχετικά ο 55χρονος στα Τρίκαλα.

Τρίκαλα: Η απάντηση της κοινότητας για τον εγκλωβισμένο

«Η αδελφή μου, με το κλιμάκιο, μού έστειλε φαγητό και τσιγάρα. Εγώ περιμένω να κάνουν κινήσεις για να φύγω, ζητάω να ανοίξει ο δρόμος. Δεν έχω πρόβλημα υγείας, απλά με έχουν αγχώσει που δεν έχουν ανοίξει τον δρόμο» κατέληξε ο 55χρονος.

Ο Ευάγγελος Αλέκος, πρόεδρος κοινότητας Μυροφύλλου, στάθηκε στην υπόθεση λέγοντας τα εξής: «Αυτός έχει εγκλωβιστεί εκεί στη Γλίστρα με το αυτοκίνητό του και δεν μπορεί να φύγει και παραμένει εκεί. Έχει γίνει κατολίσθηση στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Έχει κλείσιε ο δρ΄μος στον οικισμό και δεν μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο».

«Μπορεί να διαφύγει πεζή, να περάσει από εκείνο το μέρος ή από κάποιο δύσβατο μονοπάτι. Ήδη είχε περάσει κάποια ημέρα. Προχθές που ήμασταν εκεί, από άλλη πλευρά του εργοστασίου, πέρασε με τα πόδια, συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη, με τους υπεύθυνους της ΔΕΗ και εμένα, και μιλήσαμε» συνέχισε ο κ. Αλέκος.

«Παρουσία μου τού πρότειναν να του δώσουν άλλο αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά, για όσο καιρό θα χρειαζόταν και θα ήταν κλειστός ο δρόμος. Θέλει να ανοίξει ο δρόμος να περάσει το αυτοκίνητό του. Ο δρόμος είναι ευθύνη της ΔΕΗ. Είναι κατακόρυφο το μέρος, είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Δεν είναι δύσκολο να ανοιχτεί, είναι δύσκολο» διευκρίνσιε με τη σειρά του ο πρόεδρος της κοινότητας.