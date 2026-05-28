Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Η πόλη που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην αναζήτηση ταξιδιωτικών προορισμών

Ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, τα στοιχεία αναζητήσεων προορισμών και κρατήσεων δείχνουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι.

Το ενδιαφέρον μοιράζεται σε εξωτερικό και Ελλάδα, ενώ ορισμένοι ελληνικοί προορισμοί καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση στις αναζητήσεις.

Τα στοιχεία βασίζονται σε αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από χρήστες στην Ελλάδα από τις 4 έως τις 11 Απριλίου του 2026, με ημερομηνίες check-in από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, σύμφωνα με την Booking.com. και το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι αναζητήσεις χρηστών από την Ελλάδα παρουσιάζονται αυξημένες κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Ποια μέρη αναζήτησαν οι περισσότεροι στην Ελλάδα

Ο εσωτερικός τουρισμός παρουσιάζεται ενισχυμένος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φέτος, με το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας να καταγράφει αύξηση 33%. Στην πρώτη θέση παραμένει η Αθήνα παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρυσι. Εντός δεκάδα βρίσκεται και η Θεσσαλονίκη, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, καταγράφοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις.

Κατά τα ίδια στοιχεία, η πόλη που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο, που βρίσκεται στην όγδοη θέση, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση. Στη δεκάδα είναι και τα Χανιά με αύξηση 13%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική συμβολή της Κρήτης στον τουρισμό.

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Ποια μέρη αναζήτησαν οι περισσότεροι στο εξωτερικό

Όσο για τις αναζητήσεις προορισμών στο εξωτερικό, η Ρώμη και το Παρίσι παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών. Παράλληλα, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς του εξωτερικού, με αύξηση 43%, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και η Κωνσταντινούπολη, η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση. Το Μιλάνο, στην έκτη θέση, κινείται επίσης ανοδικά, με αύξηση 7%. Στον αντίποδα, η Βαρκελώνη, παρά το γεγονός ότι παραμένει μέσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς, καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, με τις αναζητήσεις να μειώνονται κατά 35% σε σχέση με πέρυσι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

