Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική έξοδος των εκδρομέων - Κίνηση σε λιμάνια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Αυξημένη παρουσιάζεται από το πρωί της Παρασκευής (29/5) η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με μεγάλη κίνηση να καταγράφεται στα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής αλλά και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 19 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ οι επιβάτες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 16.800.

Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν δρομολογηθεί συνολικά 41 πλοία - 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά - με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περισσότερους από 6.000 ταξιδιώτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με περίπου 8.700 επιβάτες, ενώ θα πραγματοποιηθούν και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις, με τον αριθμό των επιβατών να υπολογίζεται σε περίπου 4.400.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ

Με αυξημένους ρυθμούς εξελίσσεται και η έξοδος των ταξιδιωτών από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και ΚΤΕΛ Λιοσίων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και των ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, η φετινή κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για σήμερα, Παρασκευή, έχουν προστεθεί 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό - πέραν των 220 τακτικών - καθώς και 25 επιπλέον δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων. Μέχρι στιγμής, για το Σάββατο δεν έχει προγραμματιστεί ενίσχυση των δρομολογίων.

Οι περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν προορισμούς στην Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τον Βόλο και τα Τρίκαλα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ