Τρία ονόματα έδωσε ο σμήναρχος στην υπόθεση κατασκοπείας: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στις φυλακές Κορίνθου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος προφυλακίστηκε για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ κινεζικών συμφερόντων.

Ο 54χρονος απολογούνταν επί οκτώ ώρες στο Αεροδικείο, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών κρίσιμης σημασίας. Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί, και μέσω του δικηγόρου του υπέδειξε τρία στελέχη κινεζικής εταιρείας, τα ονόματα των οποίων σκοπεύει να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Στην απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Η απολογία και τα τρία ονόματα

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται πως τον σμήναρχο φέρεται να τον προσέγγισε -στο LinkedIn- ένας πράκτορας από την Κίνα με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν «υπέδειξε» κανέναν από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, που επικαλείται η ΕΡΤ, ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν επανειλημμένα ερωτήματα στον 54χρονο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε δίκτυο πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη. Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου να κατονομάσει συναδέλφους του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, όπου οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρξε καμία άλλη μεμπτή δραστηριότητα από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στον ίδιο χώρο με τον σμήναρχο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ