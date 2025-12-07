Τρία μεγάλα αγροτικά μέτωπα στη Θεσσαλία: Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο της Καρδίτσας

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», επαναλαμβάνουν καθημερινά, αναμένοντας να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους, που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στις αποζημιώσεις και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Τρακτέρ έχουν αποκλείσει τη γέφυρα Εύηνου, την παλαιά Εθνική Οδό, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση της Μαγνησίας, έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες. Την ερχόμενη Τετάρτη προγραμματίζουν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, όπως αναφέρουν.

Την ίδια ώρα, νέα μπλόκα έχουν στηθεί στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, στην Εγνατία Οδό, σε Σιάτιστα και Ξάνθη. Συνεχίζονται επίσης, οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο της Καρδίτσας

Το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται συνεχώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο της κινητοποίησης των αγροτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν και στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Αύριο Δευτέρα, περίπου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας με έναν συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Την Τετάρτη και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας θα μεταφερθούν στο Βόλο έως τις 10 το πρωί, προκειμένου να λάβουν μέρος στον αποκλεισμό του λιμανιού.