Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών: Εικόνες από συλλαλητήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας, όπως και σε κεντρικά σημεία πόλεων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σαν σήμερα, τρία χρόνια πριν, δύο τρένα συγκρούστηκαν και 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πανό με συνθήματα για την απονομή της δικαιοσύνης και μηνύματα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων, κατέκλυσαν τους δρόμους. Εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες συμμετείχαν σε περισσότερα από 100 συλλαλητήρια -σύμφωνα με την ΕΡΤ- που οργανώθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, καθώς και σε 25 σημεία του εξωτερικού.

Τέμπη: Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε στα Τέμπη το μνημόσυνο των θυμάτων

Συγγενείς των θυμάτων και πολίτες κατέφθασαν στο μνημείο στα Τέμπη για το τρισάγιο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη των 57 νεκρών.

Τέμπη: Επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα συλλαλητήρια ολοκληρώθηκαν με επεισόδια που σημειώθηκαν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι -την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Σύνταγμα- ενώ περίπου στις 3:30 επεισόδια ξέσπασαν και στη Θεσσαλονίκη.

Στο Σύνταγμα επικράτησε για αρκετή ώρα μεγάλη ένταση ανάμεσα σε αστυνομικούς και πολίτες, μεταξύ των οποίων των δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα επεισόδια. Οι εντάσεις αποκλιμακώθηκαν αργότερα.

Μετά το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη ξέσπασαν επεισόδια που ξεκίνησαν έξω από το κτίριο του ΥΜΑΘ, στην οδό Αγίου Δημητρίου, με ρίψεις μολότοφ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και κρότου λάμψης όπως και σε προσαγωγές.

Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, μεταξύ άλλων ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, επαγγελματικά σωματεία και ο χώρος του θεάτρου, ενώ σημειώνεται πως τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά.

Και στη Λάρισα, η κινητοποίηση για την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη ήταν ηχηρή με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, φοιτητών, αγροτών, ηλικιωμένων και άλλων πολιτών.

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Ελλάδα, με τις μεγαλύτερες συμμετοχές στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Μεγάλες ήταν και οι συγκεντρώσεις στην Κρήτη. Με πανό στα χέρια και συνθήματα για δικαιοσύνη, πολίτες κατέκλυσαν στο κέντρο του Ηρακλείου, τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Από νωρίς ξεκίνησε η προσέλευση στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου συγκεντρώθηκαν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και οικογένειες.

Συγκέντρωση μνήμης οργανώθηκε και στη Βέροια και στη Νάουσα για τα 57 θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.





Τέμπη: «Τίποτα δεν ξεχάστηκε. Κανένας δεν ξεχάστηκε», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε ότι τίποτα δεν ξεχάστηκε. Κανένας δεν ξεχάστηκε. Η απαίτηση για φως, οξυγόνο, δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Ζητάμε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος πρόσθεσε:

«Βρισκόμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε για το δικαίωμα μας να ζούμε, να εργαζόμαστε, να ταξιδεύουμε με ασφάλεια» και τόνισε, ότι «ας είναι βέβαιοι οι ένοχοι ότι δεν θα το αφήσουμε το έγκλημα να ξεχαστεί».

«Ζητάμε ένα μόνο πράγμα. Δικαιοσύνη. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον, δημοκρατία, πατρίδα, χωρίς δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες αθώες ζωές», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ασλανίδης.

Τέμπη: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ανάρτηση για την επέτειο των τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη, τονίζοντας μεταξύ άλλων το κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και την αυστηρή αλλά αμερόληπτη απόδοση ευθυνών στη δίκη που ξεκινά τον Μάρτιο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να μείνουν ενωμένοι και να αγνοήσουν όσους εκμεταλλεύτηκαν την τραγωδία διαδίδοντας ψέματα ή φήμες.

Η ανάρτηση τονίζει επίσης τον σεβασμό προς τα θύματα και τη σημασία να μάθουμε από το περιστατικό ώστε να μην επαναληφθεί.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα Τέμπη: «Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος.

Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.