Tρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων

Συνελήφθησαν τρία άτομα για το τροχαίο με την παράσυρση μιας 16χρονης κοπέλας που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιοσίων.

Όπως έχει γίνει γνωστό η 16χρονη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αναζητείται ο οδηγός της μηχανής για την παράσυρση στη Λιοσίων

Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της. Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές, σε αντίθεση με τον οδηγό της μηχανής που αναζητείται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ