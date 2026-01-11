Τρεις συλλήψεις για ελιγμούς και κόντρες στην Αττική - Ανέβασαν βίντεο στα social media

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε στη σύλληψη 3 οδηγών δικύκλων μεγάλου κυβισμού που προέβησαν το βράδυ του Σαββάτου σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), μετά από διαδικτυακό κάλεσμα 33χρονου οδηγού, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ο 33χρονος συλληφθείς έκανε δημοσιεύσεις βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε σούζες.

Επιπρόσθετα ο 33χρονος δεν κατείχε άδεια οδήγησης, ενώ οι οδηγοί είχαν αποκρύψει τις πινακίδες κυκλοφορίας για να μην εντοπιστούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τις συλλήψεις

«Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χτες (10-1-2025) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, -3- οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι -3- οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα».