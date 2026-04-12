Τραυματισμοί από βεγγαλικά και φέτος το Πάσχα – 14 τραυματίες, συλλήψεις στην Αττική

Σε 14 ανέρχονται οι τραυματισμοί από τη χρήση βεγγαλικών που καταγράφηκαν από τις αρχές Μαρτίου έως το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, με δύο περιστατικά να χαρακτηρίζονται σοβαρά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκαν στο Βέλο Κορινθίας, όπου δύο νεαροί τραυματίστηκαν από έκρηξη βεγγαλικού. Ο ένας κινδυνεύει να χάσει δάχτυλο στο χέρι, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο μάτι.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν δεκάδες χιλιάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα. Συνολικά ελέγχθηκαν 35.438 άτομα και οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 180.000 είδη, μεταξύ των οποίων βεγγαλικά, κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα. Οι επιχειρήσεις οδήγησαν σε 136 συλλήψεις.

Ιδιαίτερη επιχειρησιακή κινητοποίηση καταγράφηκε στην Αττική τη νύχτα της Ανάστασης, όπου η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εφάρμοσε σχέδιο πρόληψης για την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών σε εκκλησίες και χώρους συγκέντρωσης πολιτών.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε περιοχές όπου στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά, με συστηματικές έρευνες σε άτομα και οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στον Νέο Κόσμο, την Καλλιθέα, την Παιανία και το Κορωπί.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν περιστατικό ρίψης κροτίδας σε λεωφορείο στον Πειραιά, με εκτιμήσεις ότι οι ανήλικοι που εμπλέκονται ενδέχεται να κατευθύνονταν προς τον Νέο Κόσμο. Στην κατοχή ενός εξ αυτών εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί με χρήση φιαλών υγραερίου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί τύπου μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και πέντε δοχεία με εύφλεκτο υλικό. Ορισμένα από τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε σημεία κοντά σε εκκλησίες, όπου είχαν αποκρυφτεί.

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΑΔΑ επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις είχαν στόχο την αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής παρουσίας πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ