Τravel and Leisure: Οι 17 καλύτερες μικρές πόλεις στην Ευρώπη - Ανάμεσά τους και ένα μέρος στην Ελλάδα

Το Τravel and Leisure δημοσίευσε λίστα με τις 17 καλύτερες μικρές πόλεις στην Ευρώπη. Και ανάμεσά τους υπάρχει και ένα μέρος στην Ελλάδα.

Στη λίστα υπάρχουν και χωριά και μικρές κοινότητες που ξεχωρίζουν για το πώς είναι φτιαγμένα

Για κάθε Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο, υπάρχουν εκατοντάδες μικρές ευρωπαϊκές πόλεις που προσφέρουν μια ματιά στην τοπική κουλτούρα και ιστορία με πολύ λιγότερο κόσμο.

Σε πολλές από αυτές τις γραφικές κοινότητες, ο χρόνος φαίνεται να σταματά, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να επιβραδύνουν και να απολαύσουν το γραφικό περιβάλλον και τα λιγότερο επισκέψιμα αξιοθέατα κάθε περιοχής.

«Από ένα μικροσκοπικό ισλανδικό φυλάκιο που έχει εκπληκτικά τοπία μέχρι έναν αρχαίο παραθαλάσσιο οικισμό με θέα στη Μαύρη Θάλασσα, εδώ είναι 17 από τις καλύτερες μικρές πόλεις στην Ευρώπη για να επισκεφθείτε στο επόμενο ταξίδι σας» γράφει το Τravel and Leisure.

Bled, Σλοβενία

Το γραφικό Bled μοιάζει με ένα μυθικό τοπίο που ονειρεύτηκαν οι Αδελφοί Γκριμ. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι μια εκκλησία του 17ου αιώνα, σαν να έχει σκαρφαλώσει σε ένα νησί σε σχήμα από δάκρυ, στη μέση της λίμνης Bled, στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει με βάρκα. Η πόλη και τα περίχωρά της προσφέρουν υπαίθριες δραστηριότητες όλο το χρόνο, από σκι τον χειμώνα μέχρι έλκηθρο κατάβασης το καλοκαίρι, προσφέροντας εκπληκτική θέα.

Sozopol, Βουλγαρία

Αυτή η αρχαία πόλη στη νότια Βουλγαρία είναι ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα δρομάκια και όμορφα σπίτια με κόκκινες στέγες με θέα στη Μαύρη Θάλασσα. «Προσθέστε σε αυτό εξαιρετικές αμμώδεις παραλίες, ένα γραφικό αλιευτικό λιμάνι γεμάτο βάρκες, νόστιμη βαλκανική και μεσογειακή κουζίνα, και έχετε μια παραθαλάσσια πόλη που είναι ιδανική για χαλαρή εξερεύνηση. Διαθέτει επίσης μια εξαιρετική πολιτιστική σκηνή με το Φεστιβάλ Τεχνών Apollonia στα τέλη του καλοκαιριού, μια 10ήμερη εκδήλωση που παρουσιάζει Βούλγαρους και παγκόσμιους καλλιτέχνες».

Saint-Jean-de-Luz, Γαλλία

Μία από τις καλύτερες μικρές πόλεις στη Γαλλία, η Saint-Jean-de-Luz διατηρεί την αίσθηση που έχει ένα ψαροχώρι της Χώρας των Βάσκων, με ημιξύλινα κτίρια στην όμορφη παλιά συνοικία, βάρκες που κουνιούνται στο προστατευμένο λιμάνι και γραφική αρχιτεκτονική και χρυσή άμμο που πλαισιώνουν τη γραφική παραλία. Η παραθαλάσσια πόλη σφύζει από επισκέπτες το καλοκαίρι, αν και οι σέρφερ συρρέουν εδώ οποιαδήποτε εποχή του χρόνου για το κλασικό διάλειμμα για σέρφινγκ.

Otranto, Ιταλία

Για μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη σε συνδυασμό με πανέμορφες τιρκουάζ παραλίες, ταξιδέψτε στο Otranto. Ανάμεσα στα απογεύματα κολύμβησης και ηλιοθεραπείας, «περιπλανηθείτε στο ιστορικό κέντρο για να επισκεφθείτε τον μεσαιωνικό καθεδρικό ναό της πόλης και να δείτε ψηφιδωτά δαπέδου που χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ημερήσια εκδρομή στην πανέμορφη πόλη Λέτσε, με το παρατσούκλι Φλωρεντία του Νότου».

Cadaqués, Ισπανία

Φωλιασμένη στην Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, κοντά στα γαλλικά σύνορα, η Cadaqués είναι μια απομακρυσμένη πόλη με ασβεστωμένα κτίρια και πέτρινα σοκάκια που κατεβαίνουν μέχρι το λιμάνι. «Θαυμάστε την τέλεια πόλη για καρτ ποστάλ από ένα από τα πολλά μονοπάτια πεζοπορίας, κάντε ηλιοθεραπεία στις μικρές βραχώδεις παραλίες και νοικιάστε μια βάρκα για μια μέρα εξερεύνησης στους κοντινούς κόλπους. Κλείστε το εισιτήριό σας εκ των προτέρων για το κύριο αξιοθέατο της πόλης, το Σπίτι-Μουσείο του Σαλβαδόρ Νταλί, το σπίτι όπου ο διάσημος καλλιτέχνης πέρασε πολλές δεκαετίες».

Zell am See, Αυστρία

Ανάμεσα στην τιρκουάζ λίμνη Τσελ και το επιβλητικό βουνό Σμίτενχεε, το Zell am See είναι μια από τις πιο όμορφες μικρές πόλεις της Ευρώπης. Το αλπικό χωριό, περίπου 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο από το Σάλτσμπουργκ, φημίζεται για τις ψυχαγωγικές του δραστηριότητες, όπως το σκι και το σνόουμπορντ τον χειμώνα και το κολύμπι, την ποδηλασία και την πεζοπορία το καλοκαίρι. Σε κάθε εποχή, πολλοί επισκέπτες απολαμβάνουν να ταξιδεύουν με το vintage τρένο Pinzgauer Lokalbahn, περνώντας από μαγευτικά βουνά.

Gangi, Σικελία

Η Gangi αποπνέει τη μαγεία μιας μικρής σικελικής πόλης, με ένα κάστρο στην κορυφή ενός λόφου, μεσαιωνικές και μπαρόκ εκκλησίες και πέτρινα σπίτια με στέγες από τερακότα. Απέχει μία ώρα με το αυτοκίνητο από τη δημοφιλή παραθαλάσσια πόλη Cefalú, που βρίσκεται στα μισά του δρόμου προς την Έννα, μια ιστορική πόλη της ενδοχώρας. Για μια πιο... ιδιαίτερη απόδραση από όλη τη ζεστή μεσογειακή γοητεία, κατεβείτε στον υπόγειο τάφο της Chiesa di San Nicolò, όπου μουμιοποιημένοι ιερείς υπάρχουν στους τοίχους της κρύπτης.

Rothenburg ob der Tauber, Γερμανία

Μια γοητευτική μεσαιωνική πόλη στη νότια Γερμανία, το Rothenburg ob der Tauber είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες περιτειχισμένες πόλεις της χώρας. Αποτυπώνει όλες τις ρομαντικές βαυαρικές στάσεις, με πύργους, πέτρινες καμάρες, ταβέρνες και ξύλινα κτίρια. «Φανταστείτε, ήταν η έμπνευση για το χωριό στο ''Πινόκιο''. Αφού περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα σοκάκια του ιστορικού κέντρου, περπατήστε το πέτρινο προτείχισμα μήκους 2,5 μιλίων για να δείτε την τέλεια πόλη και το βουκολικό περιβάλλον της».

Seyðisfjörður, Ισλανδία

«Βρισκόμενο στα πέρατα της ανατολικής Ισλανδίας». Το Seyðisfjörður είναι πρακτικά κρυμμένο στις όχθες ενός εντυπωσιακού φιόρδ. Κάθε εβδομάδα, το λιμάνι υποδέχεται ένα πλοίο που συνδέει την Ισλανδία με τη Δανία και τα Νησιά Φερόε. Αν και ο πληθυσμός είναι λιγότεροι από 700, το Seyðisfjörður θεωρείται ευρέως μια από τις καλύτερες μικρές πόλεις στην Ισλανδία, με μια υγιή καλλιτεχνική σκηνή και ξενώνες, ζυθοποιεία και εστιατόρια. Έχει ακόμη και αυτό που πολλοί θεωρούν το καλύτερο εστιατόριο σούσι της χώρας, το Norð Austur. Ένα μονοπάτι πεζοπορίας 15 λεπτών στην άκρη της πόλης οδηγεί στο Tvísöngur, ένα ηχητικό γλυπτό από σκυρόδεμα με μαγευτικό τοπίο τριγύρω.

Otepää, Εσθονία

Περιτριγυρισμένη από δάση, λίμνες, λόφους και κοιλάδες, αυτή η μικροσκοπική πόλη είναι γνωστή για το γραφικό της περιβάλλον. Το Otepää αποτελεί εδώ και καιρό προορισμό για όσους θέλουν να κάνουν πεζοπορία, κολύμπι και κατασκήνωση το καλοκαίρι. Τον χειμώνα, γεμίζει με σκιέρ, snowboarders και άλλους λάτρεις των σπορ που αγαπούν το χιόνι. «Ενώ βρίσκεστε στην πόλη, αξίζει τα περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο μέχρι το Sangaste, ένα αρχοντικό από κόκκινο τούβλο γοτθικής αναγέννησης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Κάστρο του Ουίνδσορ στην Αγγλία».

Zermatt, Ελβετία

Διασχίζοντας με τρένο τις Ελβετικές Άλπεις, είναι αδύνατο να μην μαγευτεί κανείς από την απόλυτη ομορφιά του Μάτερχορν. Στους πρόποδές του βρίσκεται το Zermatt, το οποίο είναι εν μέρει λαμπερό χιονοδρομικό κέντρο, θυμίζοντας χιονισμένο σκηνικό για παραμύθι. «Υπάρχουν πολλά να κάνετε και εκτός των πίστων. Εξερευνήστε το κέντρο της πόλης χωρίς αυτοκίνητα, περπατήστε στα μονοπάτια τους θερμότερους μήνες ή πετάξτε στην Ιταλία με τελεφερίκ στο The Matterhorn Alpine Crossing, το υψηλότερο συνοριακό πέρασμα στις Άλπεις. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, μπορείτε να τολμήσετε να πάτε στο φαράγγι Gorner και να περπατήσετε στον ξύλινο πεζόδρομο που διασχίζει έναν αρχαίο παγετωνικό ποταμό».

Óbidos, Πορτογαλία

Η φράση «κατάλληλο για βασίλισσα» είναι ακριβώς η κατάλληλη για την Óbidos. Για αιώνες, αυτό το όμορφο μικρό κόσμημα προσφερόταν ως γαμήλιο δώρο στις Πορτογαλίδες βασίλισσες. Η περιτειχισμένη πόλη στους λόφους εξακολουθεί να αποπνέει το ίδιο χάρισμα που τράβηξε την προσοχή της Βασίλισσας Ισαβέλλας τον 13ο αιώνα, ωθώντας έτσι τον σύζυγό της να της το δωρίσει. Παντού, απότομα πέτρινα δρομάκια ελίσσονται ανάμεσα σε ασβεστωμένα σπίτια που είναι καλυμμένα με πλακάκια και διακοσμημένα με ηλιόλουστες βουκαμβίλιες. Φρουρός όλων αυτών είναι το θαυματουργά καλοδιατηρημένο Castro de Óbidos.

Rovinj, Κροατία

Φωτεινά βαμμένα κτίρια, στριφογυριστοί δρόμοι και μια μπαρόκ εκκλησία στην κορυφή του λόφου, συγκεντρωμένα μαζί, καθιστούν το αρχαίο ψαρολίμανο του Rovinj ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της χερσονήσου της Ίστριας στην Κροατία. [Θα φάτε πολύ καλά εδώ, δοκιμάζοντας φρέσκες σαρδέλες και διάσημες τοπικές τρούφες. Φροντίστε να δοκιμάσετε το τοπικό κρασί και να επισκεφθείτε το οικογενειακό οινοποιείο Stancija Collis, λιγότερο από 15 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Το εθνικό πάρκο που εκτείνεται στα νησιά Μπριούνι είναι μια άλλη εξαιρετική ημερήσια εκδρομή, με συνδέσεις με βάρκα από το κοντινό χωριό Φάζανα.

Castelsardo, Σαρδηνία

Το όμορφο Castelsardo, με τους δαιδαλώδεις δρόμους του, τις εντυπωσιακές παραλίες και τα ερείπια της Εποχής του Χαλκού, αποτελεί μια ιδανική παραθαλάσσια βάση για να εξερευνήσετε τη βόρεια ακτή της Σαρδηνίας. Η μεσαιωνική πόλη στην κορυφή του λόφου διαθέτει άφθονες επιλογές διαμονής, μαζί με γοητευτικά εστιατόρια με θαλασσινά και wine bar που σερβίρουν ντόπιο ξιφία και γευστικά λευκά κρασιά της Σαρδηνίας. «Κάντε μια στάση σε ένα οδικό ταξίδι από τους βράχους του Κάπο Κάτσια στις αμμώδεις παραλίες της Σπιάτζια Ρένα Μπιάνκα και της Κόστα Σμεράλντα».

Ambleside, Αγγλία

Η γλυκιά πόλη Ambleside αποτελεί πύλη προς τη διάσημη περιοχή των λιμνών της Αγγλίας. Ένα καταπράσινο χωριό, ζεστές παμπ και ανεξάρτητα καταστήματα δίνουν μια αίσθηση της τοπικής κουλτούρας, ενώ το Bridge House του 17ου αιώνα, χτισμένο πάνω από το μικρό ποτάμι, προσφέρει μια ματιά στο παρελθόν της πόλης. Το περπάτημα μέχρι το Loughrigg Fell είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να δείτε την πανέμορφη λίμνη Γουίντερμιρ από ψηλά, ενώ οι πιο φιλόδοξοι πεζοπόροι μπορούν να κάνουν τον κύκλο της λίμνης στην πολυήμερη διαδρομή Windermere Way. Το δάσος Grizedale προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πεζοπορία, ορεινή ποδηλασία, ιππασία, ακόμη και zip lining στις κορυφές των δέντρων. Οι λάτρεις της τέχνης θα πρέπει να προσέξουν τους κήπους με τα γλυπτά.

Πυργί, Ελλάδα

Το Πυργί, που διεκδικεί τη φήμη του, οφείλεται στα απίστευτα ξυστά, ασπρόμαυρα γεωμετρικά σχέδια που καλύπτουν τα κτίρια, τις καμάρες, τα μπαλκόνια και τα καμπαναριά του. Χτισμένο στην πανέμορφη Χίο, το Πυργί είναι ένα από τα μαστιχοχώρια του νησιού του Αιγαίου. Πρόκειται για χωριά που ασχολούνται με την καλλιέργεια μαστίχας, η οποία ιστορικά χρησιμοποιείται για την παρασκευή λικέρ, ποτών, φαγητών και τσίχλας. Αλλά τα περίπλοκα διακοσμητικά μοτίβα είναι μοναδικά για το Πυργί και επηρεάζονται από τον έλεγχο του νησιού κατά τον Μεσαίωνα. «Είναι ουσιαστικά μεσαιωνικά γκράφιτι».

Telč, Τσεχία

Η Τσεχία έχει πολλές μικροσκοπικές πόλεις που μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από λαϊκό παραμύθι. Μία που δεν πρέπει να χάσετε είναι η Telč, μια πόλη που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς κοντά στα σύνορα της Μοραβίας και της Βοημίας. Το εξαιρετικό ιστορικό κέντρο της Telč μοιάζει με την ευφάνταστη δημιουργία ενός σκηνογράφου του Χόλιγουντ. Αγκυροβολημένο από ένα αναγεννησιακό κάστρο, το Κάστρο Telč, η τριγωνική κεντρική πλατεία της πόλης εντυπωσιάζει με τα πέτρινα σπίτια σε χρώματα καραμελών που συνδέονται με μια σειρά από λεπτεπίλεπτες καμάρες.