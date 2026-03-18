Τραμ: Ποιες στάσεις τίθενται ξανά σε λειτουργία από την Πέμπτη

Από αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου, τίθενται εκ νέου σε λειτουργία ορισμένες στάσεις του Τραμ.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» .

Οι στάσεις που τίθενται σε λειτουργία είναι «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται πως η κίνηση στο τμήμα «ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΦΙΞ» είχε διακοπεί προσωρινά, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ