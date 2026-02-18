Το τραμ φτάνει έως το λιμάνι Πειραιά - Σε λειτουργία από σήμερα η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα τερματική στάση του τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ολοκληρώνοντας τη σύνδεση της Γραμμής 7 με το λιμάνι.

Το πρόβλημα που κρατούσε τη στάση ανενεργή ήταν τεχνικό. Η ταυτόχρονη παρουσία των εναέριων καλωδίων του τρόλεϊ και της χάραξης του τραμ στο ίδιο σημείο δεν επέτρεπε την ασφαλή λειτουργία της γραμμής.

Η λύση δόθηκε με την απομάκρυνση τμήματος του εναέριου δικτύου τρόλεϊ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 από την περιοχή του Πειραιά, όπου το ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο προκαλούσε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης του συγκοινωνιακού δικτύου, το οποίο έχει παρουσιαστεί από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και βασίζεται σε μελέτη του ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δίκτυο τρόλεϊ θα περιοριστεί στα 44 χιλιόμετρα, σημειώνοντας μείωση περίπου 70% σε σχέση με τα αρχικά 144 χιλιόμετρα. Τα δρομολόγια που θα διατηρηθούν αφορούν κυρίως μεγάλες ευθείες διαδρομές, όπου θα συγκεντρωθούν τα εναπομείναντα τρόλεϊ που εξακολουθούν να διαθέτουν επιχειρησιακή διάρκεια ζωής, ώστε να εκτελούνται πιο συχνά δρομολόγια.

Η μελέτη καταγράφει σημαντικά οικονομικά οφέλη:

Για κάθε αντικατάσταση τρόλεϊ με ηλεκτρικό λεωφορείο εξοικονομείται πάνω από 50% στο λειτουργικό κόστος.

Το κόστος δύο νέων τρόλεϊ ισοδυναμεί με την προμήθεια τριών ηλεκτρικών λεωφορείων.

Προβλέπεται συνολική εξοικονόμηση 20 εκατ. ευρώ από τη συντήρηση και την αντικατάσταση του δικτύου καλωδίων.

Οι υφιστάμενες γραμμές δεν καταργούνται, αλλά εξυπηρετούνται πλέον με ηλεκτρικά λεωφορεία, γεγονός που επιτρέπει σταδιακά και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, χάρη στη μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.

Σε δήλωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά, όπως είχα δεσμευθεί. Λύσαμε ένα πρόβλημα που κρατούσε μια έτοιμη στάση τραμ σε εγκατάλειψη, εξαιτίας ασυνεννοησίας δημόσιων υπηρεσιών. Ένας σύγχρονος τερματικός σταθμός είχε μετατραπεί σε σημείο υποβάθμισης, στέκι παραβατικών στοιχείων και εστία μόλυνσης, χωρίς να εξυπηρετεί τους πολίτες από και προς το λιμάνι.

Ξηλώσαμε τα καλώδια που δημιουργούσαν το τεχνικό εμπόδιο και το έργο ξεμπλόκαρε, ικανοποιώντας και ένα πάγιο αίτημα των δημοτών και προσωπικά του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη. Από σήμερα, το τραμ καταλήγει κανονικά στο λιμάνι και θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον μεταφέροντας τις βαλίτσες τους στους δρόμους του Πειραιά».

