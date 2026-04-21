Τραμ: Αλλαγές σε δρομολόγια σήμερα και αύριο - Ο λόγος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21-22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».

Ο λόγος είναι οι εργασίες της ΕΥΔΑΠ στην στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό την στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Τραμ: Οι τελευταίοι συρμοί

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος: 

  • Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36, 
  • Μικράς Ασίας στις 19:39, 
  • Λαμπράκη στις 19:42, 
  • Ευαγγελίστρια στις 19:46, 
  • Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και 
  • Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας: 

  • Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05, 
  • Αγία Τριάδα στις 20:07, 
  • Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09, 
  • 34ου Συντάγματος στις 20:11, 
  • Ανδρούτσου στις 20:12 και 
  • Σκυλίτση στις 20:14.

