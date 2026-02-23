Τραμ: Αλλαγές από αύριο στο δρομολόγιο «Πικροδάφνη - Σύνταγμα»

Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

Το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας περνά στην 4η φάση του.

Οι εργασίες συνεχίζονται από σήμερα, Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».