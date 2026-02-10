Τραγωδία στη Χίο: Τι κατέθεσε ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού - Τι εξήγησε για την κλειστή θερμική κάμερα

Σε αιφνίδιο χειρισμό του οδηγού του σκάφους με τους μετανάστες, αποδίδει ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το δυστύχημα ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων.

Στην κατάθεσή του, ο λιμενικός έδωσε εξηγήσεις και για τη θερμική κάμερα του σκάφους, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο λιμενικός φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, «ο οδηγός του φουσκωτού έχασε τον έλεγχο και έπεσε επάνω μας».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και σχετικά με όσα φέρεται να υποστήριξε, επιστρέφοντας από περιπολία στις Οινούσσες, συνάδελφός του μέσω κάμερας εγκατεστημένης στη στεριά τον ειδοποίησε για «ύποπτο φουσκωτό». Με ραντάρ αλλά και γυμνό μάτι -λόγω καλής ορατότητας- εντόπισε με τους συναδέλφους του, το φουσκωτό.

«Πλησιάσαμε και πηγαίναμε παράλληλα, με πλώρες προς την ακτή, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και οι δύο, γύρω στους 30 κόμβους. Είχαμε αναμμένα φώτα πορείας, βάλαμε σειρήνα, δηλώσαμε την ιδιότητά μας και τους φωνάξαμε "ΣΤΟΠ". Όταν πλησιάσαμε 20-30 μέτρα βλέπουμε τον οδηγό του φουσκωτού να στρίβει προς τα πάνω μας. Έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό και λόγω υπερφόρτωσης, έχασε τον έλεγχο και έπεσε επάνω μας», είπε ο κυβερνήτης, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Για τη θερμική κάμερα, ο ίδιος κατέθεσε, πως: «Υπήρχε θερμική κάμερα στο πάνω πίσω μέρος του κουβουκλίου. Το χειρίζεται με χειριστήριο η συγκυβερνήτης. Η κάμερα αυτή εντοπίζει βραδινές ώρες το θερμικό φορτίο. Δεν ενεργοποιήσαμε κάμερα γιατί είχε ορατότητα εκείνο το βράδυ. Επιλογή καταγραφής υπάρχει, αλλά δεν έχω χρεωθεί κάρτα καταγραφής για το σκάφος αυτό από την υπηρεσία μου. Δεν είναι κάμερα καταγραφής σαν του κινητού. Θα μπορούσε μα είναι, εάν μου είχε χορηγηθεί η κάρτα καταγραφής».

Ο νεαρός με καταγωγή από το Μαρόκο που προφυλακίστηκε με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών δηλώνει αθώος. Μέσω των συνηγόρων του, ζητά την εξέταση των καταγραφικών καμερών του σκάφους, την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων των κινητών των λιμενικών και να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη από ανεξάρτητο ειδικό πραγματογνώμονα για το δυστύχημα.