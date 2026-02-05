Τραγωδία στη Χίο: Σαρωτικές έρευνες για ανεύρεση επιζώντων - Στον ανακριτή σήμερα ο φερόμενος διακινητής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και 25 να τραυματιστούν.

Ήδη για την τραγωδία στη Χίο έχει συλληφθεί ένα άτομο με καταγωγή από το Μαρόκο, ως φερόμενος διακινητής του σκάφους και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει διατάξει ΕΔΕ, με στόχο να διευκρινιστούν οι συνθήκες της σύγκρουσης του σκάφους με το πλωτό του Λιμενικού.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των 25 τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, περιλαμβάνονται 10 παιδιά έως 15 ετών. Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 13χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση λόγω πολυτραυματισμού μετά το ναυάγιο. Παράλληλα, δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, έχοντας χάσει τα έμβρυα που κυοφορούσαν. Οι έρευνες στα ανοικτά συνεχίζονται με τη συνδρομή ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτών μέσων, ενώ Super Puma χρησιμοποιεί θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Ωστόσο, η ΕΔΕ του υπουργείου Ναυτιλίας συνεχίζεται, με καταθέσεις να λαμβάνονται και από τα στελέχη του Λιμενικού.



Τέλος, σε εφαρμογή βρίσκεται και το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, ενώ ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων έχει μεταβεί στη Χίο για το συντονισμό της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Η προανάκριση για το ναυάγιο διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα αίτια της τραγωδίας.