Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του- με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα- ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του σκάφους που κόστισε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος από το Μαρόκο, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά

Στο μεταξύ, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται οι έξι ανήλικοι που τραυματίστηκαν στο ναυάγιο στη Χίο, έπειτα από αεροδιακομιδή με στρατιωτικό αεροσκάφος και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας τους.

Το αεροσκάφος C-27 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Χίου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο της Χίου στο αεροδρόμιο με δύο ασθενοφόρα, μαζί με τρεις γονείς-συνοδούς, ενώ στη Χίο είχαν μεταβεί και γιατροί και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τα συνόδευσαν μέχρι την Αθήνα.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα παιδιά φέρουν κακώσεις κυρίως στη σπονδυλική στήλη, καθώς και κατάγματα στα άκρα, σε χέρια και πόδια. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Χίου έκριναν ότι χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη.

Όσον αφορά το ένα από τα παιδιά που φέρει κάταγμα στο άνω άκρο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Την ίδια ώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου παραμένουν εκτός κινδύνου ακόμη τρία από τα εννέα παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυάγιο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν πως οι θάνατοι προήλθαν από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όχι από πνιγμό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης από ειδική ομάδα που μετέβη στο νησί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ