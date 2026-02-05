Τραγωδία στη Χίο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο διακινητής - Πού αποδίδει τη σύγκρουση το Λιμενικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διέταξε το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Την έρευνα διεξάγουν ανώτατα στελέχη του Λιμενικό Σώμα, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις τόσο από τους τέσσερις λιμενικούς που συμμετείχαν στην περιπολία όσο και από τους διασωθέντες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι επικίνδυνοι ελιγμοί που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός αποδίδονται στους χειρισμούς του διακινητή, ο οποίος φέρεται να ήταν και κυβερνήτης του ταχύπλοου. Οι ακριβείς κινήσεις και των δύο σκαφών παραμένουν υπό διερεύνηση και θα αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλαπλά επίπεδα.

Όπως μετέδωσε από τη Χίο η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Χαρά Γιαννοπούλου, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος απέκλεισε το ενδεχόμενο εμβολισμού του πλοιαρίου από σκάφος του Λιμενικού. Όπως τόνισε, σε περίπτωση τέτοιας σύγκρουσης, η σφοδρότητα θα ήταν τέτοια που δεν θα υπήρχαν επιζώντες.

Αντιθέτως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες, στην προσπάθειά του να αποφύγει το σκάφος του Λιμενικού, ανέπτυξε ταχύτητα. Κατά τις περιγραφές, ακολούθησε παράλληλη πλευρική κίνηση και ένας απότομος, επικίνδυνος ελιγμός, που είχε ως αποτέλεσμα μια σφοδρότατη σύγκρουση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο διακινητής

Στο μεταξύ, βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Μαροκινός υπήκοος που αναγνωρίστηκε ως διακινητής των μεταναστών. Ο εισαγγελέας Χίου τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και του απήγγειλε κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου και παράνομη μεταφορά, με αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων. Οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία του.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε από τη Χίο ο Χάρης Ζαβουδάκης για το ΕΡΤnews, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των θυμάτων και έχουν ήδη ληφθεί δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών. Οι σοροί θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στο Σχιστό, όπου θα φυλαχθούν έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους οικείους τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε σοβαρές κακώσεις, στοιχείο που αναμένεται να αποτυπωθεί αναλυτικά και στην τελική ιατροδικαστική έκθεση.