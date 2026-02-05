Τραγωδία στη Χίο: Η κατάσταση των τραυματιών - Τι αναφέρει μαρτυρία δύτη

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χίου νοσηλεύονται τρεις πολυτραυματίες, μετά την τραγωδία στο νησί -το βράδυ της Τρίτης- με τους 15 νεκρούς μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Στο νοσοκομείο του νησιού νοσηλεύονται συνολικά 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Δέκα παιδιά ηλικίας έως 15 ετών βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ ένας 13χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς ήταν πολυτραυματίας.

Όπως ειπώθηκε, τρία άτομα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη διακομιδής σε νοσοκομείο της Αθήνας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Τραγωδία στη Χίο: Τι αναφέρει σε μαρτυρία του δύτης που έσπευσε στο σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες ανοικτά της Χίου, μετά την πολύνεκρη τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες, έπειτα από σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ταχύπλοο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού. Ο χειριστής του, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, φέρεται να μην συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του Λιμενικού, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με όλους τους επιβαίνοντες να πέφτουν στη θάλασσα.

Μάλιστα, στο σημείο της τραγωδίας στη Χίο με τους νεκρούς μετανάστες, βρέθηκε και ο δύτης Βαγγέλης Κηρύθρας, ο οποίος ανέσυρε 12 σορούς και μίλησε στο ΕΡΤnews για όσα έζησε.

«Είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισό βουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα πάνω. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Είναι πολύ άσχημο να έχεις τόσα σώματα χωρίς ψυχή μπροστά σου. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα θύματα είχαν εμφανείς κακώσεις και κανένα δεν φορούσε σωσίβιο.

Οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης συνεχίζονται με τη συμμετοχή ελικοπτέρων Super Puma και πλωτών μέσων, που «σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη αναμένονται πλέον από τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Τραγωδία στη Χίο: Τι ισχύει με τη θερμική κάμερα του Λιμενικού

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Χίο, με ένα από τα ερωτήματα που τίθενται να σχετίζεται με τη θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, η οποία ήταν κλειστή.

Ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, τόνισε σε δηλώσεις του στο Mega ότι «οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές».

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη κάμερα είναι τελευταίας τεχνολογίας και πρόκειται για θερμική κάμερα νυκτός. Όπως είπε, είναι «πολύ γνωστές κάμερες που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με τα ραντάρ». Άρα –καταλήγει ο κ. Σπανός– η κάμερα αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με το ραντάρ. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή σφάλμα, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα.