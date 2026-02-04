Τραγωδία στη Χίο: Έπρεπε να είναι ανοιχτή η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί αφορά τη θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού, η οποία ήταν κλειστή.

Ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, τόνισε σε δηλώσεις του στο Mega ότι «οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές».

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη κάμερα είναι τελευταίας τεχνολογίας και πρόκειται για θερμική κάμερα νυκτός. Όπως είπε, είναι «πολύ γνωστές κάμερες που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με τα ραντάρ». Άρα –καταλήγει ο κ. Σπανός– η κάμερα αυτή λειτουργεί σε συνδυασμό με το ραντάρ. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή σφάλμα, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα, πρόσθεσε.

Τραγωδία στη Χίο: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η θερμική κάμερα στο σκάφος του Λιμενικού

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση του ταχύπλοου με το σκάφος του Λιμενικού, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τυχόν ευθυνών για παραλείψεις που μπορεί να αποδείχθηκαν μοιραίες.

Αναφορικά με τη λειτουργία των καμερών του σκάφους του Λιμενικού, πηγές του Λιμενικού Σώματος, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στη θάλασσα.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και με δήλωση του κυβερνήτη– η θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή δεν κρίθηκε αναγκαία.

Ο λόγος ήταν ότι το ταχύπλοο με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί τόσο από κάμερα παρατήρησης από τη στεριά όσο και οπτικά, με τη χρήση προβολέα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

