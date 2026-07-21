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Traffic Commander: Τι είναι το νέο «έξυπνο» σύστημα για την κίνηση που παρουσιάζεται σήμερα

Στόχος η βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής

The LiFO team
The LiFO team
TRAFFIC COMMANDER ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΟΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Ένα νέο, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα.

Στόχος η βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Traffic Commander: Πώς λειτουργεί

Το σύστημα αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, παρέχοντας στην Τροχαία αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες για την άμεση παρακολούθηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οχημάτων.

Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να εντοπίζουν γρηγορότερα ακινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και να επεμβαίνουν άμεσα, συμβάλλοντας στην ταχύτερη αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ, διευκολύνοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων Ελέγχου Κυκλοφορίας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πιο σύγχρονος που έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα στη χώρα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
Ελλάδα

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