Traffic Commander: Τι αναμένεται να αλλάξει στο κυκλοφοριακό στην Αττική με το νέο «έξυπνο» σύστημα

Το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας Traffic Commander για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, παρουσιάστηκε χθες.

Η παρουσίαση έγινε σε ειδική εκδήλωση στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) στο κτίριο της ΓΑΔΑ, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μχιάλη Χρυσοχοΐδη, του Αρχηγού της ΕΛΑΣ Αντιστρατήγου Δημ. Μάλλιου, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, Υποστρατήγου Αθ. Κάμπρα και υψηλών προσκεκλημένων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήγησε πως το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ έρχεται να δώσει απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μετά την ακρίβεια, το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, έτσι ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται πραγματικά, με συνέργειες να μπορέσουμε με τις υπάρχουσες σήμερα υποδομές, να το αντιμετωπίσουμε κατά τον αποτελεσματικότερο και καλύτερο δυνατό τρόπο».

Πρόσθεσε επίσης, ότι με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και «σε συνδυασμό με το ικανό ανθρώπινο δυναμικό, το εγχείρημα αυτό φιλοδοξεί ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά τον Σεπτέμβριο όταν θα ξαναγυρίσουν όλοι οι πολίτες στο Λεκανοπέδιο, η ζωή τους να γίνει καλύτερη και φιλοδοξούμε η κυκλοφορία να γίνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, ώστε να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς».

Το Traffic Commander αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων.

Η ΕΛΑΣ, στην ανακοίνωσή της, αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διαχείρισης.

Επίσης, σημειώνεται ότι σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να μετατραπεί η διαχείριση της κυκλοφορίας από παθητική παρακολούθηση σε ενεργή και δυναμική επιχειρησιακή διαχείριση.

Το Traffic Commander συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα στον χώρο και στον χρόνο, για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης και της εξέλιξης των εντοπιζόμενων προβλημάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας Traffic Commander για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, παρουσιάστηκε σήμερα, σε ειδική εκδήλωση στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.) στο κτήριο της Γ.Α.Δ.Α, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστρατήγου Δημ. Μάλλιου, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, Υποστρατήγου Αθ. Κάμπρα και υψηλών προσκεκλημένων.

«Το Traffic Commander είναι μια ακόμη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι μια επιχειρησιακή προσπάθεια, η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην Ελληνική Αστυνομία, αυτό της κοινωνικής αστυνόμευσης», τόνισε στον χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός.

Συνεχίζοντας επισήμανε πως το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ έρχεται να δώσει απάντηση στο σημαντικό πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο λεκανοπέδιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ''μετά την ακρίβεια, το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, έτσι ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται πραγματικά, με συνέργειες να μπορέσουμε με τις υπάρχουσες σήμερα υποδομές, να το αντιμετωπίσουμε κατά τον αποτελεσματικότερο και καλύτερο δυνατό τρόπο». Πρόσθεσε επίσης ότι με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και σε συνδυασμό με το ικανό ανθρώπινο δυναμικό, το εγχείρημα αυτό φιλοδοξεί ώστε «το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά τον Σεπτέμβριο όταν θα ξαναγυρίσουν όλοι οι πολίτες στο Λεκανοπέδιο, η ζωή τους να γίνει καλύτερη και φιλοδοξούμε η κυκλοφορία να γίνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, ώστε να υπάρχει λιγότερη ταλαιπωρία για τους οδηγούς''.

Τέλος, έκανε λόγο για το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου σημειώνοντας πως η κοινωνική αστυνόμευση αλλάζει τα στερεότυπα και τις συμπεριφορές των πολιτών προς θετική κατεύθυνση. Ενδεικτικά, ανέφερε πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. «Φέτος έχουμε τρεις φορές κάτω το ποσοστό των οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται με πάνω από το όριο του αλκοόλ. Αυτό είναι πρόοδος. Είναι μια κατάκτηση. Είναι μια νίκη. Και είναι η νίκη της κοινωνίας μας, νίκη της ασφάλειας των πολιτών», κατέληξε. Τέλος ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη συμβολή της στη δημιουργία του Κέντρου και τη δωρεά του εξοπλισμού του.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος υπογράμμισε ότι η έναρξη λειτουργίας του Traffic Commander σηματοδοτεί την εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο υλοποιήθηκε «in house» από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς επιπλέον κόστος, παρέχοντας εικόνα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα προληπτικής διαχείρισης των κυκλοφοριακών ζητημάτων, ενώ, μέσω της αποθήκευσης και αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων, υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη που συνέβαλαν στην υλοποίηση του επιχειρησιακού συστήματος.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Δημήτρης Φαφαλιός εξήρε το έργο των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο του πολυδιάστατου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης της, η Ένωση προσέφερε πτητικά μέσα (drones), τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της κυκλοφορίας προς όφελος της κοινωνίας.

Από το traffic government στο traffic management

Παρουσιάζοντας το νέο επιχειρησιακό σύστημα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, εξήγησε την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτού του σύγχρονου και εξελιγμένου μοντέλου διαχείρισης κυκλοφορίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών, αλλά και τη διευκόλυνση της κίνησης. ''Σήμερα παρουσιάζουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μια νέα φιλοσοφία επιχειρησιακής λειτουργίας. Έναν σύγχρονο τρόπο, με τον οποίο η Ελληνική Αστυνομία αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται την κυκλοφορία σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης'', είπε.

Συμπλήρωσε, επίσης, πως ''με το Traffic Commander περνάμε σταδιακά από την αποσπασματική πληροφόρηση σε μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα. Από την εκ των υστέρων αντίδραση, στην ταχύτερη και καλύτερα προετοιμασμένη παρέμβαση. Από την αποκλειστικά εμπειρική αξιολόγηση, σε αποφάσεις που υποστηρίζονται από πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία. Το σύστημα, δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να ενισχύσει τις δυνατότητές του''. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημιουργία του ''Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ'' (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης), που λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στο Traffic Commander, αποτελώντας τα δύο συμπληρωματικά μέρη ενός ενιαίου επιχειρησιακού μοντέλου. ''Ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη οργανωτική δομή. Είναι μία εξειδικευμένη και ευέλικτη επιχειρησιακή ομάδα, η οποία αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα, υποστηρίζει τον συντονισμό των δυνάμεων και ενισχύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Traffic Commander και ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο που συνδέει το Επιχειρησιακό Κέντρο με τις δυνάμεις της Τροχαίας, τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο πεδίο, τα διαθέσιμα μέσα και τη διοίκηση. Η πληροφορία φθάνει γρηγορότερα στον άνθρωπο που πρέπει να αποφασίσει. Η απόφαση μεταφέρεται γρηγορότερα στις δυνάμεις που πρέπει να ενεργήσουν και η κυκλοφορία μπορεί να αποκατασταθεί αποτελεσματικότερα. Αυτό σημαίνει ταχύτερο συντονισμό, λιγότερες καθυστερήσεις, καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Αυτά συνεπάγονται μεγαλύτερη ασφάλεια, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους αστυνομικούς. Η διαχείριση της κυκλοφορίας, άλλωστε, δεν αποτελεί απλώς μία υπηρεσιακή υποχρέωση. Είναι κοινωνική ευθύνη, γι’ αυτό και κάθε λεπτό που κερδίζεται, κάθε καλύτερος συντονισμός και κάθε παρέμβαση έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών''.

Ο επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης του Traffic Commander, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, περιέγραψε την αρχιτεκτονική, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης του συστήματος, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως ''δεν είναι ένας ακόμη χάρτης κυκλοφορίας. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει την εικόνα της πόλης σε επιχειρησιακή γνώση και την επιχειρησιακή γνώση σε αποτελεσματικότερη δράση''.

Τέλος, ο προϊστάμενος του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου, παρουσίασε τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, δίνοντας βιωματική εμπειρία των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Traffic Commander στους παρευρισκόμενους.

Ειδικότερα, σε πραγματικό χρόνο εντοπίστηκε πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, κινητοποιήθηκαν άμεσα περιπολία και πτητικό μέσο (drone) και επιτηρήθηκε η εξέλιξη της κατάστασης μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Β΄ Υπαρχηγός, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Διευθύντρια ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας & Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής, ο προϊστάμενος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, ο επικεφαλής του Τμήματος Συγκοινωνιολόγων Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής, η εκπρόσωπος της ''Google Head of Public Sector Google Cloud''.

Λίγα Λόγια για το Traffic Commander:

Αποτελεί το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων.

Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διαχείρισης.

Σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ώστε να μετατραπεί η διαχείριση της κυκλοφορίας από παθητική παρακολούθηση σε ενεργή και δυναμική επιχειρησιακή διαχείριση.

Συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από δεκάδες πηγές, όπως κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα στον χώρο και στον χρόνο, για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας, της έκτασης και της εξέλιξης των εντοπιζόμενων προβλημάτων.

Η πόλη παράγει καθημερινά εκατομμύρια πληροφορίες. Η πρόκληση είναι να τις μετατρέπεις σε σωστές αποφάσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του TRAFFIC COMMANDER».