Τουρνάς για τις φωτιές: «Το παραμικρό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή»

Με έντεκα ενεργές πυρκαγιές ξεκίνησε το Σάββατο, ενώ οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και να περιορίζουν τη δράση των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα δεν μπορούν να πάρουν νερό ή να πραγματοποιήσουν ρίψεις, εξαιτίας των ακραίων αναταράξεων.

«Τα πολλαπλά συμβάντα, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του», τόνισε.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές που επιχειρούν στα μέτωπα.

«Όλοι όσοι βρίσκονται στο πεδίο δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς», ανέφερε.

Έκκληση προς τους πολίτες

Ο Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει νέα φωτιά, προειδοποιώντας ότι στις σημερινές συνθήκες ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή», υπογράμμισε.

Ζήτησε επίσης από όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112, καθώς, όπως είπε, πρωταρχική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.