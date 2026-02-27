Τουρκία: Οκτώ συλλήψεις για το ναυάγιο της Χίου - Προφυλακίστηκαν οι πέντε

Οκτώ διακινητές εμπλεκόμενοι στο ναυάγιο της Χίου, στις 3 Φεβρουαρίου, με τους 15 νεκρούς, συνελήφθησαν στην Τουρκία.

Η σύλληψη ολοκληρώθηκε μετά από μία διακρατική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και την Ιντερπόλ.

Οι συλλήψεις στην Τουρκία για το ναυάγιο της Χίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέντε έχουν προφυλακιστεί και τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών φέρεται πως είναι και ο ιδιοκτήτης της λέμβου που βυθίστηκε, καθώς και κάτοχοι αλλά και οδηγοί οχημάτων που βοήθησαν τόσο στο να μεταφερθεί η λέμβος στο κατάλληλο σημείο για να πάρει τους πρόσφυγες, όσο και στο να μετακινηθούν οι ίδιοι οι επιβαίνοντες.

Υπό έρευνα είναι ακόμη τρεις περιπτώσεις από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2026, καθώς πιθανότατα το κύκλωμα αυτό να εμπλέκεται και σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ