Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Τουριστικό σκάφος με 12 επιβαίνοντες συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σε σχετική ενημέρωση, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανέφερε, ότι ο αλιέας περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στην περιοχή και είναι καλά στην υγεία του στη Μαρίνα Ζέας. Το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη μαρίνα, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αλιευτικό σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από τη σύγκρουση των σκαφών δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναζητούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, λαμβάνοντας καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργώντας προανάκριση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ