Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Voucher διακοπών έως 600 ευρώ με αυξημένα εισοδηματικά όρια

Με διευρυμένα κριτήρια ένταξης, μεγαλύτερη διάρκεια και αυξημένη οικονομική ενίσχυση επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με στόχο τη στήριξη περισσότερων νοικοκυριών και την τόνωση του εγχώριου τουρισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής του «Τουρισμός για Όλους» θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής.

Σημαντική αλλαγή του νέου κύκλου αποτελεί η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων. Ειδικότερα, για άγαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ανώτατο εισοδηματικό όριο φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ.

Τουρισμός για Όλους: Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ

Παράλληλα, ειδική μέριμνα προβλέπεται για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και για οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα αξιοποιηθεί η παροχή. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των ταξιδιών κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, προκειμένου να ενισχυθούν λιγότερο δημοφιλείς προορισμοί και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της χώρας.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, βάσει των διαθέσιμων πόρων και των προβλεπόμενων κριτηρίων συμμετοχής. Βασικός στόχος του προγράμματος παραμένει η ενίσχυση των αποδράσεων εκτός θερινής περιόδου και η επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με οφέλη τόσο για τη νησιωτική όσο και για την ορεινή Ελλάδα.