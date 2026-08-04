Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» πρόκειται να ξεκινήσει την Παρασκευή 7 Αυγούστου, όπου και θα ανοίξει η πλατφόρμα, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία και πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες

Το πρόγραμμα πρόκειται να διεξαχθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η δεύτερη όλο το 12μηνο του 2027. Τα χρήματα πρόκειται να πιστώνονται σε άυλη ψηφιακή κάρτα και θα προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών σε καταλύματα στην Ελλάδα.

Τουρισμός για Όλους: Διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια

Το φετινό πρόγραμμα θα έχει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για άγαμους χωρίς τέκνα τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ και για έγγαμους χωρίς τέκνα, από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα μπορεί να δώσει μία ανάσα στην αγορά, ειδικά σε ορεινούς ηπειρωτικούς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομική στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά για τις διακοπές τους.

Τουρισμός για Όλους: Οι φάσεις του προγράμματος

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 7 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα διατηρήσουν πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Τουρισμός για Όλους: Στήριξη στα άτομα με αναπηρία και σε πολύτεκνες οικογένειες

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Επίσης, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Ακόμη, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr. Το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

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