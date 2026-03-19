«Του είπα "μην το κάνεις αυτό"» - Το σχόλιο Τραμπ για τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου

Για τη συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον εν εξελίξει πόλεμο με το Ιράν, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και σύμφωνα με τον ίδιο, ο Νετανιάχου συμφώνησε να μην το κάνει.

«Του είπα ‘Μην το κάνεις αυτό’ και δεν θα το κάνει» δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος πρόσθεσε λίγο αργότερα, ότι «δεν θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες».

Όταν κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο, υποστήριξε, όπως και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

