Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί

Οι συρμοί του μετρό της Αθήνας αλλά και τα ταξί θα αποκτήσουν απινιδωτές για την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις καρδιακών ανακοπών.

Σε ό,τι αφορά τα ταξί η συμμετοχή στο νέο μέτρο θα είναι εθελοντικοί και όσοι οδηγοί το επιθυμούν θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση των συσκευών. Αντίστοιχη εκπαίδευση θα λάβει και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των απινιδωτών σε κάθε περιστατικό.

Οι συσκευές θα συνδέονται με κεντρικό σύστημα άμεσης βοήθειας, που θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού και θα ειδοποιεί σε περίπτωση που χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο, ενσωματώνονται στην πράξη σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα πρόληψης και ασφάλειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια. Με απινιδωτές σε σταθμούς μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και προαιρετικά στα ταξί, σε στενή συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το ΕΚΑΒ, δίνουμε στους πολίτες και στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Κάθε πρωτοβουλία μας, ακόμα και αν δεν ανήκει άμεσα στις αρμοδιότητές μας, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, ώστε κάθε πολίτης να ξέρει ότι δεν θα είναι μόνος σε μια τόσο δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης συνεργάζομαι με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, κ. Κυρανάκη, σχεδιάζοντας από κοινού ένα πρόγραμμα τοποθέτησης απινιδωτών εθελοντικά σε ταξί. Το ταξί κινείται συνεχώς στις πόλεις και μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό, είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι καθήκον μας».

Η εγκατάσταση των απινιδωτών στο μετρό ξεκινά άμεσα και πρόκειται για χορηγία του ομίλου Μασούτη, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα κυκλοφορήσουν σύντομα στους δρόμους.