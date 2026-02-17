Τόνι Μπλερ: Από πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Senior Advisor στον όμιλο Antenna

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, αναλαμβάνει καθήκοντα Senior Advisor στον όμιλο Antenna.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία με τον Τόνι Μπλερ εντάσσεται στη φάση δυναμικής επέκτασης της διεθνούς παρουσίας του Antenna.

Το εγχείρημα αυτό υλοποιεί το όραμα του προέδρου του ομίλου, Θοδωρή Κυριακού, για την προώθηση του διαλόγου και της αξιόπιστης ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Τόνι Μπλερ διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1997 έως το 2007, ηγούμενος του Εργατικού Κόμματος. Στην πολιτική του καριέρα έχει χαρακτηριστεί για την προώθηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, την ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς υποθέσεις και την εμπλοκή του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένων και των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών στη Μέση Ανατολή.

«Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Τόνι Μπλερ στη θέση του Senior Advisor του Ομίλου Antenna. Η μεγάλη εμπειρία του στη διαχείριση καίριων διεθνών ζητημάτων, η βαθιά διπλωματική του γνώση, καθώς και οι κοινές μας αξίες – η ακεραιότητα και η σύνδεση των ανθρώπων με στόχο την πρόοδο – αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο για εμάς.

»Η ένταξή του ενισχύει τη στρατηγική εμβέλεια του Europe-Gulf Forum, μια πρωτοβουλία που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Atlantic Council και η οποία αντανακλά τη σταθερή μας πεποίθηση ότι ο διάλογος καλλιεργεί εμπιστοσύνη, δημιουργεί ευκαιρίες και φέρνει πιο κοντά ανθρώπους και χώρες. Κοινός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε μια πλατφόρμα με σαφή προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα, για την Ευρώπη, τον Κόλπο και ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο Θοδωρής Κυριακού σε δηλώσεις του.

«Το Europe-Gulf Forum είναι μία ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Θοδωρή Κυριακού και τον όμιλο Antenna για την υλοποίησή του, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο. Σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας πόλωσης, ο Antenna πρωτοστατεί στην προσπάθεια να συνδέσουμε τις κοινωνίες και να μειώσουμε τις αντιπαλότητες.

»Το Forum αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για το μέλλον. Η Ευρώπη και ο Κόλπος μοιράζονται βαθιά στρατηγικά συμφέροντα και έχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας», σημείωσε από την πλευρά του για αυτή τη συνεργασία ο Τόνι Μπλερ.