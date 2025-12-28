«Της είπα Θεοδώρα μου μην πας» λέει η μητέρα της 31χρονης που σκοτώθηκε στα Βαρδούσια

Η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα, μίλησε για τις ανησυχίες που είχε εκφράσει στην κόρη της πριν από την ορειβατική εξόρμηση.

Σε δηλώσεις της στο Mega ανέφερε ότι είχε προσπαθήσει να την αποτρέψει, λέγοντάς της να μην συμμετάσχει σε δραστηριότητες που θεωρούσε επικίνδυνες. Όπως περιέγραψε, η Θεοδώρα της απαντούσε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί και ότι θα προσέχει.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι η κόρη της είχε έντονη σχέση με το βουνό και τα αθλήματα υπαίθρου και έκανε σχέδια για μεγαλύτερες αναβάσεις στο μέλλον. Όπως είπε, της είχε αναφέρει την επιθυμία της να επιχειρήσει το καλοκαίρι ανάβαση στο Έβερεστ, κάτι στο οποίο η οικογένεια είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν σήμερα από το νοσοκομείο της Άμφισσας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Για αύριο έχει προγραμματιστεί η νεκροψία και νεκροτομή, ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ως προς τις συνθήκες του περιστατικού, οι διασώστες φέρονται να εντόπισαν τα θύματα θαμμένα στο χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.

Η τετραμελής ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αν και στην αρχή οι συνθήκες χαρακτηρίζονταν καλές, στην περιοχή υπήρχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, ενώ το έντονο ανάγλυφο και το μεγάλο υψόμετρο προσθέτουν δυσκολίες, όπως επισημαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν την ορεινή διαδρομή.