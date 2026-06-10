Times: Το ελληνικό νησί στη λίστα με τα ιδανικότερα μέρη για διακοπές τον Ιούνιο

Οι Times δημοσίευσαν πρόσφατα μία λίστα με τα «18 από τα καλύτερα μέρη για να επισκεφθείτε τον Ιούνιο του 2026», περιλαμβάνοντας και μάλιστα σε κορυφαία θέση, ένα ελληνικό νησί.

Ο Ιούνιος έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στον χάρτη των διακοπών. Οι θερμοκρασίες είναι ευχάριστες και πολλοί από τους δημοφιλέστερους προορισμούς παραμένουν ακόμη μακριά από τον έντονο συνωστισμό του καλοκαιριού. Είναι η εποχή που οι αδειούχοι μπορούν να απολαύσουν τις παραλίες, τα νησιά και τις ιστορικές πόλεις με πιο αργούς ρυθμούς, πριν ξεκινήσει η κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Στη λίστα των Times, περιλαμβάνονται 18 από τα πιο ιδανικά μέρη για να επισκεφθεί κανείς τον Ιούνιο του 2026.

Στην 1η θέση, βρίσκεται η τουρκική Ριβιέρα, γνωστή και ως Τιρκουάζ Ακτή, με τις «ηλιόλουστες ακτές», όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα, όπου «οι συνθήκες του Ιουνίου αναδεικνύουν σίγουρα αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, στα ρηχά νερά μπροστά από τις απέραντες παραλίες και στους βραχώδεις όρμους που επισκέπτεστε κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας».

Αυτή η νοτιοδυτική περιοχή της Τουρκίας είναι εξαιρετικά δημοφιλής κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά το πρώτο μισό του Ιουνίου θεωρείται η ιδανική περίοδος για να την απολαύσει κανείς.

Times: Το ελληνικό νησί στη λίστα με τα ιδανικά μέρη για διακοπές τον Ιούνιο

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται διαχρονικά στους δημοφιλέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, με τα νησιά της να ξεχωρίζουν σε διεθνείς κατατάξεις που αφορούν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στη λίστα των Times με τα 18 καλύτερα μέρη για να επισκεφθεί κανείς τον Ιούνιο, η χώρα καταλαμβάνει μία από τις κορυφαίες θέσεις, καθώς η Κέρκυρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Η βρετανική εφημερίδα ξεχωρίζει το καταπράσινο τοπίο του νησιού, τις εντυπωσιακές ακτές του και την πιο ήπια τουριστική κίνηση που επικρατεί στις αρχές του καλοκαιριού.

«Γιατί να πάτε τον Ιούνιο; Για να δείτε το ελληνικό νησί που βρίσκεται πιο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο να μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς», γράφει το δημοσίευμα και συνεχίζει:

«Πόσο νωρίς μπορεί κανείς να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές σε ένα ελληνικό νησί;».

Οι θερμοκρασίες του Μαΐου μπορεί να είναι ήδη ιδανικές για πολλούς που θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα όσο περισσότερο γίνεται. Στην Κέρκυρα όμως — ένα από τα βορειότερα ελληνικά νησιά - ο Ιούνιος θεωρείται πιο ασφαλής επιλογή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σταθερά πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και τα φυσικά τοπία του νησιού, όπως οι εντυπωσιακοί όρμοι της Παλαιοκαστρίτσας, απέχουν ακόμη περίπου έναν μήνα από τη μέγιστη τουριστική τους κίνηση. Παράλληλα, η εικόνα της φύσης στις αρχές του καλοκαιριού, αναζωογονημένη από τις ανοιξιάτικες βροχές, αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Κέρκυρας: το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο καταπράσινα ελληνικά νησιά.

Την περίοδο αυτή ξεκινούν και τα πρώτα πανηγύρια στα χωριά του νησιού. Όσοι βρεθούν στην Κέρκυρα το βράδυ της 23ης Ιουνίου, παραμονή του Αϊ-Γιάννη, ενδέχεται να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό έθιμο των «λαμπατίνων», με τους κατοίκους να πηδούν πάνω από τις φωτιές που ανάβουν για τον εορτασμό του θερινού ηλιοστασίου.

Με πληροφορίες από Times

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