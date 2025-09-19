Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West 

Τηλεφώνημα για βόμβα αναστάτωσε προσωπικό και πελάτες στο River West, πριν από λίγη ώρα.



Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι άτομο αγνώστων στοιχείων τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο εμπορικό κέντρο, River West, χωρίς, ωστόσο, να έχει δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.



Μετά το τηλεφώνημα για τον εκρηκτικό μηχανισμό, η αστυνομία αποφάσισε την εκκένωση του χώρου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο φέρονται να έχουν ήδη μεταβεί, δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).



