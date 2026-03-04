Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στο κτίριο.

Ωστόσο, ο άνθρωπος που έκανε το τηλεφώνημα δεν ανέφερε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για πιθανή έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που πραγματοποιεί έρευνες στο κτίριο για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Οι αρχές προχώρησαν σε μερική εκκένωση των δικαστηρίων, απομακρύνοντας εργαζόμενους και πολίτες από τα επίμαχα σημεία.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διεξήχθη για λίγη ώρα με δυσκολία λόγω των μέτρων ασφαλείας, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου. Ωστόσο, το τηλεφώνημα απεδείχθη ότι ήταν φάρσα.

Νωρίτερα, στο Εφετείο Αθηνών ανακοινώθηκε η απόφαση για την ενοχή των 42 κατηγορουμένων στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε την ενοχή και των 42 κατηγορούμενων με τη Χρυσή Αυγή να θεωρείται τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση, υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.