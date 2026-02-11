Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην ΕΛΑΣ, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης τηλεφώνησε άγνωστος στην Εφημερίδα των Συντακτών αλλά και στο «100», αναφέροντας πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ήδη στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ερευνούν το σημείο.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ξενοδοχείο την ώρα του τηλεφωνήματος, βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.