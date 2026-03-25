Τι τρώμε την 25η Μαρτίου: Ο μπακαλιάρος σκορδαλιά και άλλες ξεχωριστές γεύσεις

Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εθνικές και θρησκευτικές γιορτές στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Εκτός από τις παρελάσεις και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερη θέση στη μέρα αυτή κατέχει και το παραδοσιακό τραπέζι, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένα έθιμα. Άλλωστε, το φαγητό της 25ης Μαρτίου αντικατοπτρίζει την ελληνική ιστορία και κουλτούρα. Είναι ένας συνδυασμός θρησκευτικής παράδοσης, πρακτικών αναγκών του παρελθόντος και σύγχρονων εθίμων που συνεχίζουν να διατηρούνται ζωντανά μέχρι σήμερα.

25η Μαρτίου: Τι τρώμε σήμερα

Το πιο χαρακτηριστικό φαγητό της 25ης Μαρτίου είναι ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Παρόλο που η περίοδος της Σαρακοστής επιβάλλει νηστεία, η Εκκλησία επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού τη συγκεκριμένη ημέρα, γεγονός που την καθιστά ξεχωριστή. Ο παστός μπακαλιάρος, αφού ξαλμυριστεί σωστά, τηγανίζεται σε κουρκούτι ή αλεύρι και σερβίρεται τραγανός. Συνοδεύεται από σκορδαλιά, έναν πολτό από πατάτα ή ψωμί, σκόρδο, λάδι και ξίδι, που δίνει έντονη και χαρακτηριστική γεύση στο πιάτο.

Εκτός από τον μπακαλιάρο, στο τραπέζι συχνά υπάρχουν και άλλα νηστίσιμα εδέσματα. Σαλάτες όπως η χωριάτικη χωρίς τυρί ή σαλάτες με όσπρια και λαχανικά είναι συνηθισμένες επιλογές. Επίσης, δεν λείπουν τα τουρσιά, οι ελιές και το ψωμί, που συμπληρώνουν το γεύμα. Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας προστίθενται και τοπικές παραλλαγές, όπως χόρτα βραστά ή θαλασσινά, ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά και τα τοπικά έθιμα.

Η παράδοση του μπακαλιάρου έχει τις ρίζες της σε παλαιότερες εποχές, όταν το φρέσκο ψάρι δεν ήταν εύκολα διαθέσιμο σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές. Ο παστός μπακαλιάρος, που μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτέλεσε ιδανική λύση και καθιερώθηκε ως το κύριο πιάτο της ημέρας.