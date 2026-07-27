Τι θα συμβεί εάν δεν βγάλω νέα ταυτότητα: Σε πόσες ημέρες λήγει η προθεσμία

Μία εβδομάδα έμεινε για να λήξει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες.

Αποδεκτές μόνο εντός Ελλάδας θα γίνονται από τις 3 Αυγούστου οι παλιές, μπλε ταυτότητες.

Η παράταση που δόθηκε στις παλιές ταυτότητες

Υπενθυμίζεται ότι παράταση δόθηκε στη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων, με τη σχετική ρύθμιση να μην επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Όπως έγινε γνωστό από τη σχετική υπουργική απόφαση, η παράταση για τις παλιές ταυτότητες ισχύει έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Αντίθετα, η χρήση τους περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δεν επεκτείνεται, για παράδειγμα, στη χρήση τους ως ταξιδιωτικού εγγράφου ή ως αποδεικτικού ταυτότητας σε κάθε συναλλαγή.

Προϋπόθεση είναι το δελτίο ταυτότητας να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

Μεταξύ άλλων, η παράσταση στη χρήση των παλιών ταυτοτήτων αφορά τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας, ώστε οι πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους να μπορούν να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Τι ισχύει εάν δεν εκδοθεί νέα ταυτότητα

Η κατάργηση της παλιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει- τουλάχιστον προς το παρόν- τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Ωστόσο, όσοι δεν εκδώσουν τις νέες ταυτότητες μέχρι εκείνη την ημερομηνία, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό καθώς δεν θα θεωρούνται έγκυρες.

Οι παραδοσιακές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς δεν θα διαθέτουν την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Όσοι θελήσουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, θα πρέπει είτε να έχουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους.

Νέα ταυτότητα: Το κόστος της έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη μεταφορά.

Για πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486), με την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα, μεταξύ άλλων, τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί, αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις.

Ακολουθούν τα fake news για τις νέες ταυτότητες και η απάντηση του υπουργείου:

«Θα υπάρχει τσιπάκι γεωχωρικου εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε» - Δεν εμπεριέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών.

- Δεν εμπεριέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. «Θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα γιατί θα έχουν τον ΑΜΚΑ μας» - Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία.

- Ο ΑΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. «Θα έχουν χωρίς τη θέληση μας την ομάδα αίματος μας» - Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν.

- Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. «Θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη» - Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στυγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση τους δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιουδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος.

- Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στυγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση τους δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιουδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. «Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα» - Η ΕΕ διαθέτει την αυστηρότερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομοθεσία για την προστασία τους και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληροί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.