Τι θα ισχύει εάν δεν βγάλω νέα ταυτότητα: Τα fake news για «τσιπάκια εντοπισμού» και «προσωπικά δεδομένα»

Μέχρι τις 3 Αυγούστου, οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Η διαδικασία για την έκδοση νέας ταυτότητας ξεκινά μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, όπου ο πολίτης επιλέγει την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της μόνιμης ή προσωρινής του κατοικίας, καθώς και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ραντεβού. Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αν τα στοιχεία στο ΕΜΕπ δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται ενημέρωση ή συμπλήρωση κατά δήλωση.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας. Το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να επαναπρογραμματιστεί το αργότερο έως και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα. Ακόμη, ο πολίτης λαμβάνει υπενθυμίσεις μέσω email πριν από το ραντεβού.

Νέα ταυτότητα: Τι θα ισχύει εάν δεν εκδοθεί

Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας, δεν επηρεάζει- τουλάχιστον προς το παρόν- τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό Δημόσιο ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας.

Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026, δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό.

Νέα ταυτότητα: Το κόστος της έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτούνται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη μεταφορά.

Για πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486), με την απαραίτητη προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Νέες ταυτότητες: Τα fake news σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα, μεταξύ άλλων, τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί, αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις.

Ακολουθούν τα fake news για τις νέες ταυτότητες και η απάντηση του υπουργείου: