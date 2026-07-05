Τι συνέβη στο Καστελόριζο: Η εκδοχή του γιατρού που συνελήφθη

Ποιος και γιατί του έκανε μήνυση και ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε

Στιγμιότυπο από το βίντεο που κατέγραψε τη σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο / Mega, screenshot

Μετά από μήνυση συνελήφθη ο μοναδικός αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο.

Βίντεο από τη σύλληψή του δείχνει τον γιατρό να κατευθύνεται μόνος με χειροπέδες προς το περιπολικό και να επιβιβάζεται σε αυτό.

Αρχικά, κυκλοφόρησε ως είδηση, η πληροφορία ότι η μήνυση είχε κατατεθεί από τον δήμο. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το οποίο επικοινώνησε με τον ίδιο τον γιατρό, η μήνυση κατατέθηκε τελικά από επιχειρηματία του νησιού, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.

Καστελόριζο: Το περιστατικό με το ασθενοφόρο που σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ασθενοφόρο κλήθηκε να μεταβεί σε περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του εξαιτίας τραπεζοκαθισμάτων στον δρόμο και μιας τέντας. Στην προσπάθειά του να περάσει, το ασθενοφόρο προκάλεσε ζημιές στην τέντα.

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Λίγες ημέρες αργότερα, ο γιατρός μίλησε δημόσια για το περιστατικό, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το ασθενοφόρο δυσκολεύεται να κινηθεί στους δρόμους του νησιού.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται να θεώρησε ότι οι δηλώσεις τον φωτογράφιζαν και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του γιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Mega, «υπήρχαν και προηγούμενα με συγγενικό του πρόσωπο».

Ο γιατρός αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

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Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο ακριτικό νησί.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι η κατοικία που του διατέθηκε από τον δήμο, ως ένα από τα κίνητρα για τη στελέχωση της θέσης, ήταν ακατάλληλη για διαβίωση.

Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι αναμένεται να τοποθετηθεί αντικαταστάτης, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και η κάλυψη της θέσης θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέσσερις γιατροί έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβουν τη θέση.



Με πληροφορίες από Mega