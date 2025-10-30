Τι συμβαίνει με το Halloween; Γιατί η γιορτή κερδίζει όλο και περισσότερο κοινό στην Ελλάδα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το Halloween περνούσε απαρατήρητο στην Ελλάδα. Σήμερα, όμως, όλο και περισσότερα μαγαζιά, σχολεία και εταιρείες διοργανώνουν θεματικές εκδηλώσεις, ενώ τα social media γεμίζουν με φωτογραφίες από στολές και διακοσμήσεις. Η γιορτή, που για δεκαετίες έμοιαζε αποκλειστικά αμερικανική, δείχνει να βρίσκει σταδιακά θέση και στο ελληνικό ημερολόγιο.

Η εξάπλωσή της συνδέεται κυρίως με την παγκοσμιοποίηση της ψηφιακής κουλτούρας. Οι νεότερες γενιές, εκτεθειμένες καθημερινά σε διεθνές περιεχόμενο μέσα από το TikTok και το Instagram, υιοθετούν πιο εύκολα ξένα έθιμα, όχι τόσο για το θρησκευτικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο, αλλά γιατί θέλουν να συμμετάσχουν σε μια κοινή αισθητική εμπειρία.

Την ίδια στιγμή, οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας και οι μεγάλες πόλεις προσαρμόζονται στη ζήτηση. Πάρτι με θεματικά κοκτέιλ, βιτρίνες με διακοσμητικές κολοκύθες και στολές εμπνευσμένες από δημοφιλείς σειρές αποτελούν πλέον μέρος της φθινοπωρινής περιόδου. Η αγορά ακολουθεί την τάση, επενδύοντας σε προϊόντα και διακόσμηση που στοχεύουν σε ένα νεανικό κοινό.

Για πολλούς, το Halloween λειτουργεί σαν ένα σύντομο διάλειμμα διασκέδασης ανάμεσα στο τέλος του καλοκαιριού και την έναρξη της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Κι αν δεν έχει τις ρίζες ή το βάθος των Αποκριών, φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως μια ακόμη αφορμή ώστε ο κόσμος να μεταμφιεστεί και συνήθως, να αναρτήσει «ινσταγκραμικές» φωτογραφίες στα social media.

Από τις βιτρίνες στα social media

Το ενδιαφέρον για το Halloween δεν περιορίζεται πλέον στους τουρίστες ή στις αγγλόφωνες κοινότητες. Τα τελευταία χρόνια, η γιορτή έχει περάσει καθαρά στην ελληνική καθημερινότητα. Καφέ, μπαρ, εμπορικά κέντρα και σχολεία διοργανώνουν εκδηλώσεις, ενώ τα hashtags #HalloweenGreece και #SpookyAthens γεμίζουν με στολές, μακιγιάζ και διακοσμήσεις.

Ο εμπορικός κόσμος αντιλήφθηκε γρήγορα τη δυναμική της γιορτής. Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν πλέον ειδικά ράφια με προϊόντα Halloween, οι φούρνοι φτιάχνουν μπισκότα σε σχήμα νυχτερίδας και τα καφέ λανσάρουν εποχικά ροφήματα με άρωμα κολοκύθας. Οι επιχειρήσεις, βλέποντας τη δημοτικότητα του Halloween στα social media, υιοθέτησαν την αισθητική και τα σύμβολά του, μετατρέποντάς το σε μια ακόμη περίοδο αυξημένης κατανάλωσης πριν από τις γιορτές.

Παράλληλα, τα social media λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής του ενδιαφέροντος. Οι αναρτήσεις από influencers, οι προκλήσεις στο TikTok και τα tutorials μακιγιάζ δίνουν στη γιορτή το status ενός ψηφιακού θεάματος στο οποίο όλοι μπορούν να συμμετέχουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Halloween στην Ελλάδα έχει χάσει τον «τρομακτικό» του χαρακτήρα και έχει αποκτήσει έναν πιο διασκεδαστικό και φωτογενή τόνο. Από στολές εμπνευσμένες από σειρές μέχρι θεματικά πάρτι στα Εξάρχεια ή στη Θεσσαλονίκη, η γιορτή έχει ενσωματωθεί στο αστικό τοπίο, περισσότερο ως τρόπος έκφρασης παρά ως ξένο έθιμο.