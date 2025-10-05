Τι σημαίνει «lockdown» για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών.

Στο μεταξύ, στενεύουν και τα περιθώρια για τις τελικές αποφάσεις από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο ERTnews και στην εκπομπή «Δέκα με Τόνο», ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας αύριο Δευτέρα (6/10) αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις.

«Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της εφόδου των 10 ημερών, όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες. Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε. Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε» ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί.

«Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέα κρούσματα στη Μαγνησία

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα στη Μαγνησία η έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων, μετά και τα νέα κρούσματα στην περιοχή.

Μέσα στην εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα προχθές στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.